Wang Hui: ADO is in veilige handen

. ,,Net zoals al die duizenden fans van ADO willen ook wij dat de club succesvol is'', stelt de grootaandeelhouder van de club. ,,,We kunnen alle supporters ook verzekeren alles in het werk te zullen stellen om dat mogelijk te maken.''

Wang Hui betreurt dat er vandaag veel onrust is ontstaan bij de achterban nadat de gemeente besloot haar handen van de club af te trekken. Volgens het Haagse college van burgemeester en wethouders is er bij de eredivisionist geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering en is het niet in de gelegenheid gesteld zijn rol als toezichthouder naar behoren uit te voeren. Daarom besloot de gemeente donderdag haar zogeheten prioriteitsaandeel in de club terug te geven.

ADO heeft met UVS, het bedrijf van Wang Hui, en de vereniging ADO nog twee aandeelhouders. ,,Het is bijna drie jaar geleden dat we hebben aangekondigd dat we de eigenaars willen worden van de meerderheid van de aandelen van ADO'', stelt Wang Hui. ,,Sindsdien hebben we 20 miljoen euro geïnvesteerd. Niet alleen om de aandelen te verkrijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat ADO succesvol kan concurreren in de eredivisie. Dat laatste is nog veel belangrijker voor ons. We kunnen de fans verzekeren dat de club met UVS als grootaandeelhouder in veilige handen is.''