‘We zijn het aan onze stand verplicht om finale te halen'

Trainer John van den Brom vindt dat zijn ploeg AZ, verplicht is om de finale van het bekertoernooi te halen. Donderdagavond speelt het in de halve finale van dat toernooi tegen Cambuur.

Door Nik Kok

,,Hoewel zij kansen ruiken als Jupiler Leagueclub. Van onderschatting kan bij ons geen sprake zijn omdat iedere speler het grote belang van deze wedstrijd onderkent. Dat zij kansen ruiken, vind ik prima. Dat zou ik ook zeggen als ik de trainer van Cambuur was. Dat zei ik namelijk ook voor de wedstrijd tegen Olympique Lyon'', aldus Van den Brom.

In die wedstrijd verloor AZ met 7-1 van de Fransen. Die meganederlaag dreunt nog na in Alkmaar. ,,Maar druk is iets wat je jezelf oplegt. Als we winnen van Cambuur kunnen we Lyon uitwissen.''

Het publiek bij AZ is de laatste weken kritisch door de resultaten. ,,Daar heb ik begrip voor maar zelf zijn we dat ook. We sluiten zeker onze ogen niet voor de wedstrijden van de laatste weken. We hebben wedstrijden nodig om uit deze negatieve spiraal te komen.''