Website Vitesse overbelast door grote vraag naar kaarten bekerfinale

Desondanks gingen in de eerste tien minuten na de start van de verkoop al zo'n 2.000 kaarten over de toonbank, meldt Vitesse. ,,Het is een drukte van belang. Er zijn ook mensen die er wel doorheen komen. We doen er alles aan om de verkoop in goede banen te leiden", zegt een woordvoerder.



Vitesse heeft, net als opponent AZ, 17.500 kaarten beschikbaar voor de eigen supporters. De kaartverkoop is in eerste instantie alleen voor houders van een seizoenkaart. Zij kunnen maximaal twee tickets bestellen voor de eindstrijd om de KNVB Beker.



Dat de belangstelling voor het duel groot is, bleek wel uit het grote aantal telefoontjes dat Vitesse in de aanloop naar de kaartverkoop kreeg. De Fanservice van de club was woensdag zo goed als onbereikbaar.