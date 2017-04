Weetjes en vermoedelijke opstellingen voor de duels van vanavond

• Ajax verloor slechts twee van de 38 thuisduels met AZ in de Eredivisie (W30, G6), maar was in de laatste vijf ontmoetingen in Amsterdam slechts tweemaal de sterkste (G2, V1).



• Ajax verloor in de Eredivisie thuis nog nooit van AZ in een seizoen waarin het de landstitel greep (veertien seizoenen, W10-G4-V0).



• AZ hield in de Eredivisie uit al acht wedstrijden het doel niet meer schoon. De laatste keer dat AZ uit een clean sheet behaalde, was op 30 oktober 2016 op bezoek bij ADO Den Haag (0-1 zege).



• Davy Klaassen maakte dit seizoen twaalf Eredivisie-doelpunten, maar slechts twee daarvan scoorde hij in de Arena. Klaassen was in drie van zijn laatste vier Eredivisie-duels met AZ trefzeker (vier goals in totaal). Alleen tegen Cambuur (vijf) en ADO (vijf) scoorde hij vaker in Eredivisie-verband.



• Derrick Luckassen speelde dit seizoen 3.692 minuten voor AZ in alle competities, een record dit seizoen voor een speler bij een Nederlandse ploeg. Ploeggenoot Ridgeciano Haps volgt met 3.600 speelminuten.



• Peter Bosz won slechts twee van zijn acht Eredivisie-duels als coach tegen John van den Brom (G1-V5), beide keren in eigen huis: met Heracles tegen ADO in 2011 (3-0) en met Vitesse tegen AZ in 2015 (3-1).