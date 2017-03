Weetjes Oranje-Italië: Nederland al 728 dagen zonder zege in de Arena

• Nederland en Italië hebben elkaar negentien keer getroffen in álle competities. Oranje won drie keer, de Squadra acht en en er waren acht gelijke spelen. Een daarvan, de halve finale van Euro 2000 in Amsterdam, werd 0-0 en liep uit op een (penalty)trauma voor het gastland. Nederland miste tijdens de reguliere speeltijd twee strafschoppen (Frank de Boer en Patrick Kluivert) en drie tijdens de strafschoppenserie (Frank de Boer. Jaap Stam, Paul Bosvelt).



• Nederland won van de laatste acht thuisduels met de Italianen slechts één keer: op 20 november 1974 werd het in De Kuip 3-1 door twee treffers van Johan Cruijff en een van Rob Rensenbrink.



• De laatste keer dat beide landen elkaar troffen was op 4 september 2014 in Bari. Italië won met 2-0, een stand die na tien minuten al was bereikt door goals van Ciro Immobile en Daniele De Rossi. Oranje stond na rood voor Bruno Martins Indi na negen minuten al met tien man.