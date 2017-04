Westermann waarschuwt ploeggenoten: We zijn er nog lang niet

,,Ik heb mijn medespelers na de vorige wedstrijd direct gewaarschuwd: we zijn er nog lang niet.’’ De voormalig international van Duitsland speelde in het verleden drie seizoenen voor Schalke. De tegenstander van Ajax staat elfde in de Bundesliga en verloor afgelopen weekend van Darmstadt dat troosteloos onderaan staat.



,,Schalke staat enorm onder druk’’, zegt Westermann. ,,Mensen waren erg verrast over ons optreden in Amsterdam. Overal was te horen dat Schalke nog geluk had dat het maar bij 2-0 is gebleven. Daarom moeten we ook zo oppassen. Ik weet uit ervaring dat er iets kan ontstaan in thuiswedstrijden van Schalke.’’



Westermann werd afgelopen zomer door Ajax overgenomen van Betis Sevilla om als routinier te fungeren tussen de jonge Ajax-talenten. Maar zijn bijdrage in het veld is nihil. De Duister heeft nog een contract tot de zomer van 2018, maar gezien de huidige situatie ligt het meer voor de hand dat er deze zomer al afscheid van hem wordt genomen. Over zijn huidige situatie wil Westermann niet veel kwijt. ,,Ik ga er ook niet moeilijk over doen. Daar heb ik helemaal geen zin in, de wedstrijd vanavond is veel te belangrijk om nu stennis te schoppen.’’