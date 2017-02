Wie start op rechts bij Vitesse?

Nu Diks (20) twee duels op rij in de basis heeft gespeeld en Leerdam (26) terugkeert van een schorsing, moet trainer Henk Fraser voor het duel van zondag met Go Ahead Eagles het vonnis vellen over de rechtsbackpositie. Zijn de dagen van Leerdam geteld? Is hij overbodig nu Kevin Diks terug is? Of heeft de Surinamer juist krediet bij de coach?