Wie waren de afpersers van Kluivert?

Het begon voor Patrick Kluivert met een simpel sms’je. Maar honderden sms’jes en vele honderdduizenden euro’s later bleek hij te zijn beland in de tentakels van een wereldwijd syndicaat dat zich via allerlei dwarsverbanden bemoeit met gokken én matchfixing.

De voormalig topspits van Ajax, Barcelona en Oranje wordt al jarenlang gechanteerd door een goksyndicaat, zo blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant zaterdag. Kluivert plaatste tussen 2011 en 2012 voor meer dan 2,4 miljoen euro aan illegale weddenschappen op voetbalwedstrijden. Het leverde hem een schuld van meer dan een miljoen op, waarvan hij nu nog steeds 7 ton zou moeten afbetalen. De leider van dat syndicaat Daniël ‘Danny’ van ’t H. heeft de ex-voetballer onder meer gechanteerd door te dreigen zijn schuld openbaar te maken. Ook lichtte Van ’t H. de vrouw van Kluivert per brief in over de gokschuld van haar man.

FIOD

Danny van ’t H. is al een tijdje de hoofdverdachte in een onderzoek van de FIOD en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Van ’t H, die op Cyprus woont, wordt in februari 2015 in Den Haag opgepakt op verdenking van deelnamen aan een criminele organisatie, witwassen, het zonder vergunning aanbieden van kansspelen en belastingontduiking. Via de organisatie zouden honderden gokkers, waaronder Kluivert, op de uitslagen van voetbalwedstrijden hebben ingezet. Danny en zijn companen zouden er miljoenen mee hebben verdiend.

Naast Van ’t H. worden op die dag nog vier andere Nederlandse verdachten aangehouden. Het OM neemt ook 100.000 euro cash geld, auto’s en rolexen in beslag. En legt beslag op zeker zes panden in en rond Den Haag die (deels) eigendom zijn van Van ’t H. Met andere woorden: Danny is een grote jongen in het wereldje.

Matchfixing

Jusititie kwam hem op het spoor dankzij een tip van Duitse collega’s. Daar kwam zijn naam bovendrijven in een onderzoek naar matchfixing. Van ’t H. zou mogelijk betrokken zijn bij het ‘ritselen’ van uitslagen van wedstrijden in de Nederlandse eerste divisie in 2008 en 2009. Hij wordt door de Duitse justitie als een handlanger van ‘matchfixer’ Paul R. gezien. Een Nederlander die ervan werd verdacht wedstrijden van Duitse clubs, waaronder St. Pauli in Hamburg, te hebben ‘geregeld’. Rene Schnitzler, spits van St. Pauli, bekende 60.000 euro te hebben gehad van R. om wedstrijden te verliezen.

Volledig scherm De voormalig topspits van Ajax, Barcelona en Oranje. © Patrick Kluivert. ANP De Duitse justitie ontrafelt door verhoren en taps van Paul R. een systeem van afpersing en matchfixing met tentakels door heel Europa en Azië. Onderzoekers wijzen al jaren met hun vingers naar Azië: daar zitten de echt grote matchfixers, zij verdienen talloze miljoenen op de enorme (illegale) Aziatische gokmarkt door voetbalwedstrijden in Europa te manipuleren.

Champions League

En dat gebeurt niet alleen in de kleinere competities. Zo zijn er ( in 2009) gesprekken afgeluisterd waarin Paul R. en een Kroatische partner zich boos maken over het verloop van de Champions League-wedstrijd Liverpool-Debrecen. De ‘geregelde’ 3-0 nederlaag van het Hongaarse Debrecen gaat de mist in omdat de spelers van Liverpool er die avond weinig van bakken. De keeper van Debrecen wordt later wel 2,5 jaar geschorst vanwege betrokkenheid bij matchfixing.

Het is dat wespennest van omkoping en gokken, waarin Patrick Kluivert belandt door via sms’jes aan Danny van ’t H. en diens handlanger Kees A. geld in te zetten op voetbalwedstrijden. Een woordvoerder van het Functioneel Parket meldt dat het onderzoek naar Van ’t H. en A. is afgerond. Kluivert is daarin gehoord als getuige, hij is geen verdachte. Want het aanbieden van illegaal gokken is een misdrijf, maar het inleggen bij zo’n spel niet. In dit specifieke Nederlandse onderzoek zijn geen verdenkingen van matchfixing naar boven gekomen, ook niet wat betreft de getuigen. Maar, zo stelt de woordvoerder in het algemeen: ,, Sporters met problematische schulden zijn kwetsbaar bij verzoeken van potentiële matchfixers.”

Kluiverts advocaat, Gerard Spong, stelde in een verklaring al dat de ex-voetballer ‘uitsluitend slachtoffer is’ en ‘geen enkele strafbare betrokkenheid heeft gehad bij het manipuleren van voetbalwedstrijden’.