Door Mikos Gouka

Strootman: ,,Wat nu? We slagen er maar niet in om stabiel te worden. Of we nog vertrouwen hebben in kwalificatie voor Rusland? Moeten we dan nu allemaal zeggen dat we stoppen? Dat kan toch niet. Ik heb slecht gespeeld en de rest was niet veel beter.''



Wijnaldum: ,,Dit is heel vervelend. Het doet pijn. Ik ben positief ingesteld, maar dit is wel een tik. De start was slecht. Niet scherp genoeg? Als ik zeg van wel, dan lieg ik. Ja, ik werd ook nog gewisseld. Ik had wel op meer krediet gerekend, maar laat ik er maar niet veel over zeggen.''



Voor Wijnaldum lost een vertrek van Blind als bondscoach weinig op. ,,Ja, ontslag hoort bij voetbal. Maar ik vind het jammer als hij de deur naar een vertrek op een kier heeft gezet. Het zet enorme druk op zijn positie. Ik had liever gehad dat hij had gezegd dat we zouden doorgaan.''



Oranje moet zich opladen voor een oefenduel met Italië, dinsdag in de Arena. ,,Ja, dat is niet makkelijk'', zegt Wijnaldum. ,,Maar ik ga niet weg. Waarom zou ik weggaan? Ik ben altijd trots om voor Oranje te spelen. Al was dit een vervelende avond."