Ben Wijnstekers werd in 1984 met Feyenoord ook in een uitwedstrijd kampioen. De huidige ploeg kan dat zondag worden bij Excelsior. Wijnstekers en co vierden in 1984 feest bij Willem II. ,,Mensen kwamen al snel het veld op. Daarna was het moeilijk wegkomen. Ik had alleen nog mijn voetbalbroekie aan, de rest werd van je lijf gescheurd.''