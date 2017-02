Wijnstekers ziet in Nieuwkoop 'kandidaat-opvolger' van Karsdorp

Met de bal aan zijn voet zocht Nieuwkoop in extremis de cornervlag van PSV op. Hij hield de bal kort bij zich, schermde het projectiel af en scheidsrechter Bas Nijhuis floot voor het einde van de wedstrijd. De 2-1-zege van de Rotterdammers was daardoor een feit en Nieuwkoop had daar als vervanger van Karsdorp - die in de tachtigste minuut geblesseerd naar de kant moest - een aandeel in gehad.

,,Hij viel weer goed in’’, vond clubicoon en voormalig rechtsback Wijnstekers. ,,Het is heel moeilijk om gelijk in het tempo van de wedstrijd mee te gaan. Dat deed hij uitstekend.’’

Gérard de Nooijer (eveneens voormalig Feyenoord-verdediger) had ook genoten. ,,Bart is het type-Karsdorp: fel in de duels, met veel drive en energie. Een back zoals hij tegenwoordig moet zijn. Bij de beloften droeg hij laatst de aanvoerdersband en dat snap ik wel. Hij is een positief ingestelde jongen en gaat voorop in de strijd. Dat zien ze graag bij Feyenoord.’’

Wijnstekers beaamt dat en denkt dan ook dat de club de potentiële vervanger van Karsdorp al in huis heeft. ,,Laat ik vooropstellen dat Karsdorp nog een jaar of twee bij Feyenoord moet blijven’’, besluit Wijnstekers. ,,Maar met Bart staat er al een kandidaat-opvolger, die misschien verdedigend zelfs wel sterker is. En als Karsdorp blijft en Bart daarom kiest voor een uitstapje, zou dat zomaar naar een club als FC Utrecht of SC Heerenveen kunnen zijn.’’