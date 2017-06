Willem II huurt Tsimikas van Olympiakos

,,Kostas is een talentvolle en jonge verdediger die binnen onze beoogde speelstijl past", legt technisch directeur Joris Mathijsen uit. Tsimikas zelf is blij nu in Nederland te gaan voetballen. ,,Vanwege mijn speelstijl en het aanvallende voetbal hier denk ik goed te kunnen aarden."



In Denemarken kon de Griekse jeugdinternational niet voorkomen dat Esbjerg degradeerde uit de hoogste klasse, de Superliga. Tsimikas die scoorde bij zijn debuutwedstrijd voor Esbjerg speelde in Scandinavië dertien wedstrijden en trof daarin driemaal doel.



De Tilburgse club versterkte zich eerder al met Karim Coulibaly. De 24-jarige Franse aanvaller komt over van AS Nancy en tekende een driejarig contract bij de 'Tricolores'.