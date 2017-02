Willems: Ik bereid mezelf nu voor op het buitenland

,,Ik had de mogelijkheid om weg te gaan'', aldus Willems. ,,Dat weten PSV en mijn zaakwaarnemer ook. Maar ik had niet echt het gevoel dat ik er klaar voor was. Ik ben iemand die eerlijk is tegen mezelf: als het niet goed is, is het niet goed. En als het niet kan, kan het niet. Dan moet je als voetballer zo ver zijn om te zeggen: je moet het nog een jaar laten zien.''

Willems beseft ook dat hij een teleurstellende eerste seizoenshelft achter de rug heeft. Als dat in het buitenland was gebeurd, was Willems naar eigen zeggen zo snel mogelijk teruggekeerd naar Nederland. ,,Je moet er klaar voor zijn. Ik moet mezelf nu wel voorbereiden op een buitenlandse competitie na zes jaar in Nederland. Die ambitie is er natuurlijk. In Engeland is het voetbal tweemaal zo hard als in de eredivisie.''