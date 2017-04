Willems onzeker tegen Ajax, Hendrix niet beschikbaar

Jorrit Hendrix voetbalt sowieso niet mee. Vorige week liep de middenvelder tijdens de training een verrekte enkelband op. De wedstrijd tegen Ajax komt te vroeg voor Hendrix. Reservedoelman Remko Pasveer is ook nog niet fit.



PSV staat zes punten achter op nummer twee Ajax. Met nog drie wedstrijden te gaan, lijkt meer dan de derde plek er niet in te zitten voor de uittredend landskampioen. Wel kan PSV er zondag bij een overwinning voor zorgen dat ook Ajax de landstitel kan vergeten.



,,Of je nu om de titel speelt of niet. Gezien de prestige wil je dit soort wedstrijden winnen. Altijd'', aldus trainer Phillip Cocu vandaag. ,,Het teleurstellende gevoel overheerst bij staf, spelers en fans. Dat kunnen we niet wegnemen. Met een zege op Ajax kunnen we het hopelijk wel verminderen. Het wordt ook tijd dat we een topwedstrijd winnen.''



PSV verloor dit seizoen beide competitiewedstrijden tegen koploper Feyenoord, en de eerdere confrontatie met Ajax in de Arena eindigde onbeslist. In de groepsfase van de Champions League wist PSV dit seizoen ook geen wedstrijd te winnen.



Cocu gelooft niet dat Ajax hinder ondervindt van de zware wedstrijd die het gisteren in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke speelde. ,,Mijn ervaring is dat je na een succesbeleving veel minder last hebt van vermoeidheid.''