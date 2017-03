'Wissel lag aan mij, maar had op iets meer krediet gerekend'

Jarchinio Antonia stelde voor rust teleur tegen PEC Zwolle en zag in de tweede helft vanaf de bank hoe Go Ahead Eagles door aartsrivaal PEC Zwolle dieper in de zorgen werd gedrukt. ,,We zijn afgetroefd."

Over de verloren IJsselderby:

Antonia: ,,We hadden goed en scherp getraind in aanloop naar de derby. Je komt mooi op 1-0 voor, maar eigenlijk valt de 1-1 veel te snel daarna. Daardoor lag alles weer open. Uiteindelijk worden we naïef, verliezen we bijna alle duels en worden we afgetroefd. Dit was onze slechtste wedstrijd van 2017. We creëerden weinig en bij alle counters, corners en vrije trappen werden zij steeds levensgevaarlijk. Ik ben heel erg geschrokken. Na de winterstop hebben we veel goede wedstrijden op de mat gelegd. We zijn daarin niet één keer voetballend of op wilskracht afgetroefd, maar vandaag was het op alle fronten niet best."

Over zijn voortijdige wissel:

,,Ik zat niet lekker in de wedstrijd, maar ik vind dat ik de laatste weken ook niet op mijn sterkte wordt gezocht. In de counters komen de ballen bijvoorbeeld vaak niet aan als ik diep ga. Ik hield er wel rekening mee dat ik in de rust zou worden gewisseld. Je hoopt alleen dat de trainer naar je toekomt. Desnoods geeft hij me op mijn donder, maar krijg ik nog tien minuten om het recht te zetten. Die krediet heb ik helaas niet. Het lag vandaag voor een groot gedeelte aan mezelf, maar ik had op wat meer krediet gerekend. Ik hoopte gezien mijn inbreng dit seizoen dat ik nog in de tweede helft nog wat minuten zou krijgen. In deze wedstrijd breekt het me ook op. Je wil verder. Het was alleen niet mijn beste wedstrijd."