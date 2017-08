Ajax hoopt met Wöber op Sánchez-scenario

De Oostenrijkse verdediger, die in februari vorig jaar debuteerde in de hoofdmacht van Rapid Wien en daarvoor 24 keer in actie kwam, stond al geruime tijd op de radar bij Ajax. Hij kreeg twee maanden geleden een rondleiding in Amsterdam, maar toen besloot Wöber nog om in Wenen te blijven, omdat hij daar zeker was van een basisplaats. Toen het vertrek van Davinson Sánchez zich onlangs aandiende bij Ajax, kwam directeur spelerszaken Marc Overmars terug bij Wöber. De Oostenrijker moet het gat opvullen dat is ontstaan nu Sánchez voor 42 miljoen euro naar Tottenham Hotspur is vertrokken. Hij neemt ook het rugnummer 5 van de Colombiaan over.