Yassin Ayoub: Erik ten Hag heeft mijn ogen geopend

Ayoub had lovende woorden over voor zijn coach tegenover de camera's van Fox Sports. ,,Ik heb de afgelopen twee jaar zo veel van hem geleerd. Hij heeft mijn ogen doen openen. Ik voetbalde op de automatische piloot. Maar hij helpt er veel meer uit te halen. Om meer te doen buiten de trainingen, in de gym bijvoorbeeld."

Over de wedstrijd was Ayoub ook niet mild. ,,We begonnen heel slecht, er was totaal geen afstemming bij ons. Ze speelden ons helemaal weg. We hebben elkaar in de rust aangekeken en gezegd 'nog 45 minuten, alles eruit halen'. Mooi dat die 2-3 dan viel. Ik was blij dat Kerk mij zag lopen. Ik werk er hard aan op trainingen om mijn rendement omhoog te krijgen, gelukkig lukt het nu."