Younes haakt op laatste moment geblesseerd af

Gisteren werd al bekend dat spits Kasper Dolberg te veel last heeft van zijn bovenbeen en vandaag niet in actie zal komen. Door deze twee afwezigen in de voorhoede geeft Ajax-coach Peter Bosz basisplaatsen aan Justin Kluivert en David Neres. Het betekent voor de Braziliaanse miljoenenaankoop Neres de eerste keer dat hij in de eredivisie in de basis begint.