Zes afwezigen op training van gehavend Feyenoord

De Australische doelman heeft een wond aan zijn onderbeen die na de verloren stadsderby tegen Sparta zondag (1-0) is gaan ontsteken. Hij werd vandaag onderzocht in het ziekenhuis.



Ook Bilal Basaçikoglu (enkel), Eljero Elia (enkel en kuit), Nicolai Jørgensen (enkel) Terence Kongolo (verrekking in bovenbeen) en Marko Vejinovic (knie) verschenen vandaag niet op het trainingsveld. Zij werkten binnen aan hun herstel.



Later in de week zal blijken wie van de zes beschikbaar is voor de wedstrijd tegen AZ.