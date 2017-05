Ziyech grapt: Met drie assists kun je een beetje tevreden zijn

Hakim Ziyech was vanavond de grote man bij Ajax, dat gehakt maakte van Olympique Lyon: 4-1. ,,In de laatste vijf minuten moesten we even op ons tandvlees lopen.''

,,Een lekkere avond'', sprak Ziyech tegenover FOX Sports. Toch stond zijn gezicht niet al te vrolijk. Dat kwam omdat hij zelf nog redelijk wat kansen had gemist. ,,We hadden allemaal genoeg kansen op meer goals, jammer dat we dat niet deden. Dat is het enige dat we onszelf kunnen verwijten. Maar als je drie assists levert, dan kun je op z'n minst een beetje tevreden zijn'', grapte hij.

Want dat laatste deed Ziyech, bij de 1-0 en 4-1 van Bertrand Traoré en bij de 3-0 van Amin Younes. Daarmee was de Marokkaans international de uitblinker. ,,Het kostte heel veel kracht, maar door het publiek voel je dat niet zo. Pas in de laatste vijf minuten kreeg ik lichtjes kramp. Toen moesten we even op ons tandvlees lopen.''