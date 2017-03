Ziyech: 'Iedereen vindt er wat van. Ik vind het professioneel'

Door Daniël Dwarswaard

Amsterdam

Ziyech: ,,Iedereen vindt daar weer wat van. Prima hoor. Mensen geven mij kritiek om zelf aandacht te krijgen. Ik vind het vooral professioneel. Ik voelde dat ik vermoeid was en dat ik niet kan brengen wat ik wil brengen en wat ook van mijn verwacht wordt.’’

Tegen FC Twente gooide Ziyech er in de slotfase nog twee solo’s uit. Als bewijs dat de rust in Kopenhagen hem goed had gedaan. ,,Ik voelde me goed. In wil ook gewoon alles geven tijdens de laatste maanden van het seizoen. Het is niet de bedoeling dat ik vaker een wedstrijd ga overslaan. Dat doe ik alleen als ik voel dat mijn lichaam het begeeft. Dat gevoel had ik na de wedstrijd vorige week tegen FC Groningen.’’

Ziyech gaf in blessuretijd na een mooie solo nog de assist op de 3-0 van Kasper Dolberg, die na rust twee keer scoorde tegen FC Twente. De openingstreffer werd gemaakt door Amin Younes. Donderdag wacht voor Ajax in de Arena de return tegen FC Kopenhagen, wanneer een 1-0 overwinning genoeg is voor een plek in de kwartfinales van de Europa League.

Neres op de bank

Bertrand Traoré speelde tegen FC Twente een ongelukkige wedstrijd en kreeg de hoon van het Amsterdamse publiek over zich heen. Bosz wisselde hem na een uur spelen en liet Justin Kluivert (17) invallen. De Braziliaan David Neres (20), die in januari voor 12 miljoen euro werd aangetrokken, bleef tegen FC Twente opnieuw de hele wedstrijd op de bank. ,,Neres is meer een speler die in de bal komt. Met Justin hebben we meer diepte in ons spel. Daar koos ik voor. In andere wedstrijd kies ik misschien weer voor Neres," sprak Bosz tegenover de camera's van FOX Sports. ,,Vergeet ook niet dat Neres hier pas net zit en nog erg moet wennen aan ons spel, maar ook aan zijn nieuwe leefomgeving en nieuwe eetgewoontes. Hij krijgt in korte tijd veel te verwerken."