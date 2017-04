Ziyech: Natuurlijk is dit een ‘tikkie’ voor Feyenoord

,,Ik heb altijd al gezegd dat wij een betere selectie hebben. Het was af en toe echt genieten op het veld. Maar we hadden natuurlijk wel veel meer moeten scoren. Het had zomaar 5-0 kunnen zijn. Maar goed, los daarvan hebben we Feyenoord wel een ‘tikkie’ gegeven hoor. Dit gaat bij hen wel even tussen de oren zitten hoor.’’



Toch blijft het verwonderlijk dat Ajax geweldige wedstrijden afwisselt met dramatische wedstrijden als tegen Excelsior. Ziyech: ,,Dat dubbele programma met Europese wedstrijden speelt daarbij een rol. Dat gaan we de komende weken ook weer krijgen, dus moeten we dat beter doen. De laatste wedstrijden van het seizoen moeten we elke keer de energie brengen zoals vandaag.’’