Zo explosief was het voetbalweekeinde in Gelderland

Rapportcijfers Waar zou Feyenoord zijn zonder Jørgensen?

23 april Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin Feyenoord een groot voorschot op de eerste landstitel sinds 1999 nam, blonk Nicolai Jørgensen voor de zoveelste keer dit seizoen uit. Met twee treffers verstevigde de Deen zijn koppositie in het topscorersklassement. Hij kreeg van ons een 7,5.