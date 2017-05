Zo hard juicht Gelderland voor titel van Feyenoord

In heel de regio blijken voetbalfans in het bezit van een Feyenoord-jaarkaart. Van Arnhem tot Nijmegen, van Bennekom tot Rheden. De steun in de grote steden is wel minder groot als in veel omliggende dorpen, zo blijkt uit de kaart. Molenzicht (Culemborg) blijkt de wijk in Gelderland met de meeste Feyenoord-kaarthouders.