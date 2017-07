Zó wil PSV op zoek gaan naar revanche

1. Aanvallers moeten weer gaan scoren.

De aanvallende onmacht van PSV viel vorig seizoen het best af te lezen aan het aantal doelpunten van zijn clubtopscorer in de eredivisie. Gastón Pereiro maakte er slechts tien, een historisch dieptepunt. Centrumspits Luuk de Jong? Die bleef op acht goaltjes steken.

De eerste prioriteit is daarmee duidelijk: PSV moet weer gaan werken aan een moyenne dat past bij een topclub in de eredivisie. Kampioen Feyenoord maakte achttien goals méér dan PSV. Daarom is de club ver gegaan om Hirving Lozano te halen. Een creatieve aanvaller met zowel een voorzet als een neusje voor de goal. Zo’n international van Mexico moet in de eredivisie zeker bij vijftien goals betrokken kunnen zijn, is het idee. Ook verwacht PSV goals van een fitte Jürgen Locadia, die driekwart van het vorige seizoen miste door een blessure. En er wordt gerekend op een bijdrage van de jonge, gretige aanvallers Albert Gudmundsson en Sam Lammers. Die maakten vorig seizoen samen 35 goals voor Jong PSV in de Jupiler League.

Concurrentie genoeg voorin, ook voor Luuk de Jong, die vooralsnog bij PSV blijft. Hoe gaat hij daarmee om? In 2014 kwam De Jong al eens geknakt terug uit het buitenland, (nul goals in een heel jaar namens Borussia Mönchengladbach en later Newcastle United) en toen leidden revanchegevoelens tot een topseizoen bij PSV. Kan hij zich nu weer oprichten?

2. De honger in het team moet terug

Je ziet het niet vaak. En daarom was het eind vorig seizoen verhelderend om te lezen. Een interview met een speler (Santiago Arias) die toegaf na succes nu de échte honger te missen. ,,Ik denk dat wij, Ajax en Feyenoord een gelijkwaardige selectie hebben. Wij hebben het laten liggen in de eerste seizoenshelft. We gingen iets te relaxed naar de clubs in het rechterrijtje toe, toch een soort van gemakzucht. Als ik naar mezelf kijk: na vier seizoenen PSV voelt het als het einde van een cyclus.’’

Santiago Arias Arias is er nog, maar PSV verwacht de vaste international van Colombia deze maand te kunnen slijten. Ook spelers zoals Jetro Willems en Andrés Guardado zitten aan het einde van hun cyclus bij PSV en willen of moeten weg. Lozano, Locadia, gretige jongeren zoals Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar plus twee á drie nieuwkomers vanuit de jeugd of van buitenaf: die moeten nieuwe ambitie brengen.

3. Snel een nieuwe hiërarchie

De kans is groot dat naast Ajax en Feyenoord ook PSV een andere aanvoerder krijgt. Luuk de Jong is er nog, maar hij heeft nu wel even genoeg aan zichzelf. Marco van Ginkel zou hem als captain kunnen opvolgen. PSV is bezig de middenvelder te kopen van Chelsea en te binden in een langjarig contract. In de aanval en op het middenveld is PSV met Van Ginkel erbij ‘klaar’, zo gelooft technisch manager Marcel Brands. Zijn werk ligt achterin. Namen vallen volop, onder wie die van AZ-talent Derrick Luckassen. Maar ook ervaring en persoonlijkheid zijn nodig nu het vertrek van Héctor Moreno een flink gat brandt in de pikorde.

4. Minder (spier)blessures in de selectie

Ook een verbeterpunt voor de staf: PSV had te veel spierblessures vorig jaar. Trainer Phillip Cocu heeft dat zelf al benoemd, dus dat besef is er.

5. Een vleugje Co Adriaanse bij trainer Cocu

Cocu werkte niet anders dan in de twee succesjaren hiervoor, gemakzucht zit niet in zíjn karakter. Wél mag je eisen dat Cocu zich als trainer doorontwikkelt. Dat hij soms ook uit zijn comfortzone treedt om zichzelf en spelers uit te dagen. Een vleugje Co Adriaanse, dat mag er wel bij. Neem een keer direct risico als je thuis tegen Rostov móet winnen om door te gaan in Europa. Of: speel sneller va-banque als je bij Roda JC op 0-0 staat. Want tien gelijke spelen, die waren fataal in de titelstrijd.