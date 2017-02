Zoet: Pech voor mij, geluk voor Feyenoord

De keeper stopte voor de lijn een kopbal van Jan-Arie van der Heijden, maar trok de bal bij het opstaan naar zijn lichaam toe. De bal verdween daarbij over de lijn, zo registreerde de doellijntechnologie in De Kuip.

,,Ik heb pech gehad en Feyenoord geluk omdat zij dat systeem hier hebben hangen'', zei Zoet. ,,Het enige wat ik dacht, was dat ik die bal voor de lijn moest weghalen. Daar deed ik alles aan. Wat daarna gebeurde, weet ik niet, dat gaat in een flits.''

Feyenoord blij

Van der Heijden was de gevierde man in De Kuip, al kreeg hij het doelpunt uiteindelijk niet op zijn naam. ,,Zal ik eerlijk zijn? Ik dacht dat de bal op de lijn was'', zei de Feyenoorder. ,,Maar gelukkig hebben we hier doellijntechnologie. Misschien hadden we een beetje geluk, maar een doelpunt is een doelpunt. Technologie liegt niet.''