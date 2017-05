Dode in Haaften niet door misdrijf omgekomen

Lichaam aangetroffen in over­nach­tings­ha­ven bij Haaften

15 mei HAAFTEN/ NEERIJNEN - In het water van de overnachtingshaven langs de Waal bij Haaften is maandagochtend een lichaam aangetroffen. De politie kan nog niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat en hoe hij of zij is overleden.