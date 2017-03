Onderzoek dode vrouw Opijnen afgerond, geen misdrijf

Politie onderzoekt 'niet natuurlijke dood' vrouw Opijnen

2 maart OPIJNEN - In een woning aan de Zandstraat in Opijnen heeft de bewoner woensdagochtend zijn 52-jarige vrouw dood gevonden. De politie is woensdag en donderdag bezig geweest met onderzoek in de woning, maar heeft nog niet duidelijk hoe de vrouw aan haar einde is gekomen.