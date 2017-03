Politie onderzoekt 'niet natuurlijke dood' vrouw Opijnen

Twaalf jaar cel voor Pool wegens dood echtgenote na wurgseks

27 februari ARNHEM – Een 35-jarige man uit Polen is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Hij bracht zijn 37-jarige echtgenote in mei vorig jaar in zijn caravan in Ophemert met messteken om het leven en begroef haar daarna in de boomgaard van de fruitteler waar ze werkte.