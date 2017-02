Twaalf jaar cel voor Pool na 'respectloze' moord op echtgenote

De man heeft steeds volgehouden dat het een ongeluk was. Seksspelletjes zouden uit de hand zijn gelopen. Toen zijn vrouw niet meer ademde zou hij hebben geprobeerd met een mes een opening in haar keel te maken zodat ze weer lucht zou krijgen.

Diepe messteken

Dat rijmt niet met het feit dat de vrouw diepe messteken in haar hals had die haar dood moeten hebben veroorzaakt. De rechtbank gelooft zijn verklaring dan ook niet.

Vermist

Caravan

Pas toen op camerabeelden van de camping te zien was hoe hij met het lichaam van zijn vrouw de caravan uitliep, gaf de man toe dat ze dood was en wees hij waar ze begraven lag.

Toerekeningsvatbaar

De man heeft niet meegewerkt aan onderzoek door gedragsdeskundigen. Voor de rechtbank is hij volledig toerekeningsvatbaar. Omdat niet duidelijk is of hij volgens een vooropgezet plan te werk is gegaan of in een opwelling zijn vrouw om het leven heeft gebracht, hield de rechtbank het op doodslag.