Waardenburger superblij in een nieuwe rolstoel dankzij weldoener

Superblij

,,En nadat hij het verhaal ook van mij gehoord had maakte hij meteen geld over naar de leverancier van rolstoelen. Hij vond dat ik meteen een nieuwe rolstoel verdiende, omdat hij het te gek vond dat de zorg in Nederland zo uitgekleed is dat dit er voor mij toen nog niet in zat. Alles werd op opgemeten, want als je 15 uur per dag in een rolstoel zit, vereist dat maatwerk.’’ Sinds een paar dagen zit Waardenburger Hans Nijhoff in een gloednieuwe rolstoel: ,,Man, ik ben superblij.’’