Walter van den Berg uit Heesselt maakt kans op Literatuurprijs

Zijn vader overleed jong. Zijn moeder trok hem het volkse milieu in. Zijn stiefvader dronk en sloeg. ,,Een gekke familiegeschiedenis", noemt het zelf. In zijn boeken schrijft hij die historie verdienstelijk van zich af.



13.000 exemplaren zijn er van zijn boek Schuld verkocht. Dat is behoorlijk veel, vindt Walter van den Berg. Maar als hij niet zo mannelijk schreef, waren het er misschien nog veel meer geweest. ,,De meeste lezers in Nederland zijn vrouwen. Die raden elkaar dingen aan, maar als ze het niet lezen kunnen ze het ook niet aanraden."



Schuld

'Mijn broer had nog gezongen op de avond dat hij iemand doodsloeg', zo begint de tekst op de achterflap van het boek Schuld. Stap het snoeiharde milieu binnen van Walter van den Berg: Amsterdam Nieuw-West, waar mannen hangen in snackbars, rijden in Nissan Sunny's en lopen op badslippers - en hun vrouwen slaan.



Op gestolen laptops zoekt Kevin het bewijs dat zijn moeder niet de enige slechte vrouw op de wereld is. Zijn vader, Zingende Ron, is net terug uit de bak en bezig de zoveelste vrouw in zijn leven te redden. Die zoveelste vrouw weet wat haar redding waard is, want iedereen betaalt elkaar uit in schulden. Welkom in een wereld waarin mannen helden willen zijn, maar waar niemand ooit wordt gered.