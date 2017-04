Achilles-voorzitter Harrie Derks nog niet vrij

GROESBEEK - Harrie Derks, de voorzitter van de Groesbeekse voetbalclub Achilles’29, zit nog vast. De FIOD deed vrijdagochtend om 07.00 uur een inval in de woning van Harrie Derks aan de Cranenburgsestraat. De woning werd doorzocht; Derks werd aangehouden en is meegenomen om gehoord te worden.

De familie zegt niet te weten waar Derks gehoord wordt. Evenmin is bekend wanneer hij weer op vrije voeten gesteld wordt. De FIOD verdenkt Derks ervan dat hij zwart geld in Zwitserland gestald heeft. Het onderzoek werd gestart nadat de FIOD gegevens van rekeninghouders bij een Zwitserse bank kreeg.

De Nederlandse fiscus heeft op basis van een (nieuw) belastingverdrag uit 2010 tussen Nederland en Zwitserland gegevens opgevraagd over Nederlandse klanten bij banken als Credit Suisse en UBS. De boetes voor betrapte zwartspaarders kunnen oplopen tot driemaal het ontdoken bedrag.

Conflict

Harrie Derks heeft momenteel zijn huis te koop staan voor zes ton. Volgens Elrie Bakker-Derks, zus en mede-bestuurslid bij Achilles - is het huis annex kantoor veel te groot geworden. ,,Harrie wil gewoon kleiner gaan wonen”, aldus Bakker. Het huis staat niét te koop, aldus Bakker, omdat Harrie Derks een conflict heeft met de Rabobank zoals in Groesbeek beweerd wordt.

Olievelden

,,Dat conflict speelde in 2013 en is uit de wereld ‘’, aldus Bakker. Harrie Derks had toen een zakelijk geschil met de Rabobank, die dreigde zijn huis te verkopen. De bank nam de term vertrouwensbreuk in de mond nadat Derks zaken deed met de gebroeders Henk en Albert van Bilderbeek van de firma Llanos Oil. De broers zijn al ruim 30 jaar in een gevecht verwikkeld met de Colombiaanse overheid over olie daar. Die trok een concessie in net nadat Henk en Albert grote olievelden hadden ontdekt.

Veroordeling

Llanos Oil zegt 40 miljoen in Colombia geïnvesteerd te hebben en claimt 7 miljard (gederfde winst) van Colombia. Henk werd in deze strijd in Colombia zelfs tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld. Mochten ze dat gevecht ooit een keer winnen, dan zijn ze boven Jan. Net zoals de investeerders in deze regio die door Harrie Derks warm gemaakt werden om centjes in Llanos Oil staken om de strijd te kunnen voeren. Maar de vraag is hoe reëel het is te veronderstellen dat je het van de Colombiaanse staat kunt winnen.

Hoe dan ook: Derks heeft destijds enkele keren (in 2009 en 2011) via de Rabobank geld overgemaakt naar Llanos Oil, zo vertelde hij in 2013 aan deze krant. De bank zou toen vraagtekens gezet hebben bij die overboekingen. Volgens Elrie Bakker is de lucht inmiddels weer geklaard.