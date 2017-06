Achtervolging door politie riskante zaak

,,Er zijn waarschijnlijk honderden achtervolgingen per jaar. Dus meestal gaat het goed. Bij een goede afloop kun je je eveneens afvragen of het alle risico's wel waard is geweest. Dan heb je een vluchtende inbreker gepakt die uit een winkel een televisie heeft gejat. Weegt dat tegen het feit als er onderweg levensgevaarlijke situaties zijn ontstaan? Wat als het wel volledig mis gaat en onschuldige voorbijgangers omkomen?’’

Adrenaline

Agenten dienen achtervolging te zien als een vorm van politiegeweld. Anders dan in een levensbedreigende situatie waarin in een fractie van een seconde moeten beslissen of ze hun vuurwapen trekken, is er bij een achtervolging meer tijd, stelt Timmer. ,,Er is tijd voor overleg. Dat is een luxepositie. Overleggen is altijd beter. Zeker als de adrenaline vol opspeelt.’’