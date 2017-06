Auto van de A73 gedrukt na botsing met politieauto

De bestuurder negeerde op de snelweg een stopteken, in de buurt van Cuijk, waarop agenten de achtervolging inzetten. Daarbij kwam de auto in botsing met de achtervolgers. Zij riepen daarom hulp in van collega's. Een tweede politieauto die te hulp schoot, heeft de auto aangetikt om te zorgen dat hij in de berm belandde.



Waarom de auto in eerste instantie tot stoppen werd gemaand, kon de politie maandagavond niet zeggen. Ook het precieze letsel van de bestuurder is niet bekend. ,,Hij is onwel naar het ziekenhuis gebracht’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Of dat komt door het ongeluk, of dat hij dat al was, weten we op dit moment niet.’’



Op de weg lag een spoor van brokstukken. De politie en Rijkswaterstaat waren massaal aanwezig.



De wegafsluiting veroorzaakte een korte file.