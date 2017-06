Badmeesters zijn vissen naar ligstoelen in Goffertbad beu

VIDEO Nijmeegse wijk al sinds woensdagavond zonder water

11:13 NIJMEGEN - Een deel van de wijk Voorstenkamp in Nijmegen zit zonder kraanwater, nog steeds, sinds een gesprongen leiding gisteravond. Om te zorgen dat bewoners toch voldoende hebben over water, heeft waterbedrijf Vitens een standpijp geslagen, die dient als centrale tapkraan in de wijk.