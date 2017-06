Belletje van brandweer in strijd tegen loze brandmelding

Vier drenkelingen, maar een verbod op rivierzwemmen komt er niet

7:18 NIJMEGEN/ TIEL - De teller staat nu op vier dodelijke slachtoffers in één week, in de Waal. Een verbod op zwemmen in de grote rivieren is echter de oplossing niet, zo vindt de overheid. In plaats daarvan zou een belangrijke rol moeten zijn weggelegd voor voorlichting.