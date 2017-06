Besmet met malaria voor de medemens, waarom zou je?

Hij moest wel 30 keer bloed laten afnemen en liet zich drie keer vrijwillig prikken door met malaria besmette muggen. Toch vond Manus van Gelder (29) uit Nijmegen het meedoen aan malariaonderzoek op het Radboudumc 'een leuke ervaring'. ,,Als ik meer tijd had zou ik het opnieuw doen.’’



Bij het onderzoek probeerden de artsen een nieuw vaccin te maken tegen malaria. Een kooitje werd onder zijn armen geplaatst met muggen die besmet zijn met de malariaparasiet. ,,Voordat ik moest gaan zitten, slikte ik bepaalde pillen. Door de muggenprikken kreeg ik veel bulten en het kietelde flink. Pas nadat alle muggen me gestoken hadden, werd de kooi verwijderd.’’



Een paar dagen na zijn deelname moest Van Gelder dagelijks 's ochtends en 's avonds bloed laten prikken. ,,Op een dag werd ik gebeld dat ik was geïnfecteerd met malaria. Ik zat in de controlegroep, dus de pillen die ik van tevoren innam, werkten niet tegen malaria. Ik voelde me wel even ziek, maar na een paar pilletjes was ik er weer vanaf.’’



Het onderzoek herhaalde zich hierna nog twee keer. Of hij niet bang was voor de risico's? ,,Natuurlijk kan er iets gebeuren, maar malaria is in Nederland ontzettend goed te behandelen.’’



Gelukkig voor Van Gelder was er een fikse beloning. ,,Ik heb er 1.850 euro voor ontvangen. Het geld was lekker, maar ik deed het ook voor de ervaring. Niet iedereen zou ik het aanraden. Het is wel een onderzoek waar je tegen moet kunnen. Bloed geven is niet voor iedereen weggelegd.’’