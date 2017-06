Besmet met malaria voor de medemens. Waarom zou je?

Volledig scherm Manus van Gelder. © Bert Beelen

Manus van Gelder (29) uit Nijmegen

Hij moest wel dertig keer bloed laten afnemen en liet zich drie keer vrijwillig prikken door vijftien met malaria besmette muggen. Toch beschrijft Manus van Gelder uit Nijmegen het meedoen aan malariaonderzoek op het Radboudumc als 'een leuke ervaring'.

,,Ik zou willen dat ik er nu weer de tijd voor had, dan zou ik het opnieuw doen.’’ Bij het onderzoek probeerden de artsen een nieuw vaccin te maken tegen malaria. Daarvoor werd er een kooitje onder zijn armen geplaatst met muggen die besmet zijn met de malariaparasiet. ,,Voordat ik daar moest gaan zitten, moest ik bepaalde pillen slikken. Door de muggenprikken kreeg ik heel wat bulten en het kietelde flink. Pas nadat alle muggen me gestoken hadden, werd de kooi verwijderd.’’

Geïnfecteerd

Een paar dagen na zijn deelname moest Van Gelder dagelijks 's ochtends en 's avonds bloed laten prikken. ,,Op een dag werd ik gebeld dat ik was geïnfecteerd met malaria. Ik zat in de controlegroep, dus de pillen die ik van tevoren innam werkten niet tegen malaria. Ik voelde me wel even ziek, maar na een paar pilletjes was ik er weer vanaf.’’

Het onderzoek herhaalde zich hierna nog twee keer. Of hij niet bang was voor de risico's? ,,Natuurlijk kan er iets gebeuren, maar malaria is in Nederland ontzettend goed te behandelen.’’

Niet voor iedereen

Natuurlijk kan er iets gebeuren, maar malaria is in Nederland ontzettend goed te behandelen Marinus van Gelder Gelukkig voor Van Gelder stond er ook een fikse beloning tegenover. ,,Ik heb er 1.850 euro voor ontvangen. Het geld was lekker, maar ik deed het ook voor de ervaring. Niet iedereen zou ik het aanraden. Het is wel een onderzoek waar je tegen moet kunnen. Bloed geven is niet voor iedereen weggelegd.''

Lydia Woudenberg (50) uit Nijmegen

Tegenwoordig doet ze niet meer mee aan medisch onderzoek. Maar tot enkele jaren geleden was Lydia Woudenberg uit Nijmegen regelmatig proefpersoon bij vooral hiv-onderzoek. ,,Puur om anderen te helpen. Het kan er toe leiden dat er nieuwe middelen ontwikkeld worden tegen hiv.''

De onderzoeken kan ze zich nog goed herinneren. Bij een onderzoek moest ze bijvoorbeeld wekenlang elke ochtend om 07.00 uur 's ochtends bloed laten prikken en thuis bepaalde medicijnen slikken. ,,De proefpersonen werden in drie groepen ingedeeld, iedereen kreeg verschillende medicijnen. Getest werd wat deze medicijnen met je lichaam deden. De laatste dag moest ik dan om het uur bloed laten prikken’’, zegt Woudenberg.

Streng land

Bang voor de risico's van de onbekende pillen in haar lijf is ze nooit geweest. ,,Nederland is een streng land op het gebied van medicijnen. Er is hele goede controle op en van alle landen worden medicijnen vaak pas als laatste in Nederland getest. Ook ben ik wel wat gewend. Ik at vroeger ook gewoon kauwgom van de straat bijvoorbeeld.’’

Vrij

Ook ben ik wel wat gewend. Ik at vroeger ook gewoon kauwgom van de straat bijvoorbeeld Lydia Woudenberg De onderzoeken aan het Radboudumc leverden haar gemiddeld tussen de 200 en 300 euro op. Tegenwoordig mag ze niet meer mee doen. ,,Er worden vrij strenge eisen gesteld en daar voldoe ik niet meer aan. Je gewicht moet in een bepaalde klasse vallen bijvoorbeeld. Ik zou het anderen zeker aanraden: als je iets om je medemens geeft, moet je het zeker doen. Het staat je ook altijd vrij om te stoppen, mocht je er bijvoorbeeld ziek van worden.''

Max Nijhof (21) uit Nijmegen

Al is hij er een dag 'goed ziek van geweest' en moest 'ie wekenlang aspirines slikken, student communicatiewetenschap Max Nijhof (21) uit Nijmegen zou zo weer meedoen aan een LPS-onderzoek op het Radboudumc.

,,Ik heb er 600 euro mee verdiend en hoefde me maar twee dagen te laten opnemen in het ziekenhuis. Dat is voor mij een heel lekker bedrag. En je helpt er door aan zo'n onderzoek mee te doen ook nog eens de wetenschap mee.''

Infuus

Doel van het onderzoek was te achterhalen of aspirine helpt bij het herstel na een bloedvergiftiging. Hiervoor moest Nijhof drie weken lang elke dag een bepaalde hoeveelheid aspirine slikken. Tussendoor werd hij twee keer een dag opgenomen in het Radboudumc, waar hij een middel (lps) toegediend kreeg om het immuunsysteem te onderzoeken. ,,De eerst keer werd ik daar flink ziek van, de tweede keer viel het wel mee. Mij werd verteld dat je lichaam op dat middel reageert alsof je bloedvergiftiging hebt. De hele dag lag ik aan het infuus. Ook werd er onder meer bloed afgenomen, hartfilmpjes gemaakt en ook moest ik in potjes plassen.’’

Gezellig

,Ik heb er 600 euro mee verdiend en hoefde me maar twee dagen te laten opnemen in het ziekenhuis Max Nijhof Ondanks de griepverschijnselen op de eerste dag van de opname, kijkt Nijhof er niet met een vervelend gevoel op terug. ,,Je kreeg de hele dag lekker eten en ik lag met twee andere studenten. Het was nog best gezellig.'' Of hij het vaker zou doen? ,,Ik denk het wel, maar wel alleen als ik goed weet wat er met m'n lichaam kan gebeuren en als het vertrouwd voelt. Zo'n lps-onderzoek kan ik iedereen wel aanraden.''

Adé Jansen (59) uit Nijmegen

Wie wil weten hoe het eraan toe gaat bij medisch onderzoek, moet bij Adé Jansen zijn. De Nijmegenaar verdiende tot een paar jaar geleden naar eigen zeggen gemiddeld tussen de 8.500 en 9.000 euro per jaar door mee te doen aan medisch onderzoek bij zowel het Radboudumc als bij de Groningse medicijntester Xendo.

,,Ik zag het meedoen altijd als een soort apk-keuring voor mezelf. Een soort grote beurt, waarbij ook gekeken wordt of je zelf gezond bent’’, zegt Jansen. ,,Daarbij was het geld natuurlijk fijn en voelde het goed om iets voor de medemens te doen.’’

Pijn lijden

Heftig was volgens Jansen het malariaonderzoek, waarbij hij gestoken werd door muggen. Maar ook een onderzoek met elektronische impulsen op de spieren kan hij zich nog goed herinneren. ,,Dat was een onderzoek naar pijn, in Groningen. De onderzoekers keken naar hoe de hersenen reageerden op pijn en hoe ver je daarmee kon gaan. Je kreeg allerlei elektronische impulsen op de spieren. Daar heb ik echt pijn geleden.''

Risico's

Over de risico's maakt Jansen zich meestal geen zorgen. ,,Ik heb ooit één keer iemand anders erg ziek zien worden van zo'n onderzoek. Dat was in Groningen. Hij kreeg nog steeds alles uitbetaald. Alleen een onderzoek waarbij ik een ruggenmergpunctie zou ondergaan, heb ik niet gedaan. Net als een onderzoek waarbij ik het risico liep nooit meer een donornier af te kunnen staan of te ontvangen.’’