Boot strandt onder Waalbrug, reddingsteam in helikopter onderweg

Broodbakmachine vat vlam in flatwoning in Nijmegen

12:19 NIJMEGEN - Een broodbakmachine is in de nacht van zaterdag op zondag aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen in brand gevolgen. De bewoner was brood aan het bakken toen hij een uur later een brandlucht rook. De brandweer heeft de machine uit de woning gehaald en de woning geventileerd.