Boswachter houdt natuur beleefbaar met beversafari's en snorkelexcursies

Amira, dé operaster van Zuid-Afrika, opent haar vierde speeltuin

28 juni NIJMEGEN - Operasensatie Amira Willighagen (13) heeft haar vierde speeltuin in Zuid-Afrika geopend. Amira werd eind 2013 in een klap beroemd nadat ze Holland's Got Talent won. In Zuid-Afrika is de Nijmeegse inmiddels een nog grotere superster.