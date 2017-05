Bus klemgereden na achtervolging vanuit Nijmegen

ZEELAND/NIJMEGEN - De politie heeft zaterdagavond een bus klemgereden op de Vederdistel in Zeeland. Dat gebeurde na een achtervolging vanuit Nijmegen. In de bus zat naast de bestuurder ook een kind.

De bus was vanuit Nijmegen op hoge snelheid weggereden. Acht politiewagens gingen in de achtervolging. Uiteindelijk kon het voertuig in Zeeland klemgereden worden. Daarbij raakte een politieauto en de bus zwaar beschadigd.

In de bus zat een kindje, dat als eerste in veiligheid is gebracht. De toedracht van de achtervolging en de band tussen bestuurder en het kind is onbekend.

Het gerucht ging rond dat de bestuurder een ontsnapte gevangene zou zijn, maar dat wordt door de politie ontkend. De politie onderzoekt de zaak nog verder.

De wijkagent van Landerd meldt op Facebook: ,,Collega's hebben een voertuig gevolgd en later klemgereden in Zeeland. Hierbij is onder andere een politiehelikopter ingezet. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. De aanleiding was een conflict in de relationele sfeer.''