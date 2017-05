Cyberaanval blijkt vooral goede oefening

Maar de servers in het Nijmeegse ziekenhuis hebben inmiddels met voorrang dezelfde behandeling ondergaan, vertelt een woordvoerder. Volgens haar is veiligheid van computers en internet 'een continu proces'. ,,Deze aanval is misschien voorbij, maar de dreiging blijft.”

Aanval

Het was dit weekend even spannend bij veel bedrijven en instellingen in de regio. De aanval richtte zich op pc’s waarop een recent aangekondigde Windows-update nog niet is doorgevoerd. Nederland ontsprong de dans grotendeels. Alleen parkeerbedrijf Q-Park kwam in de problemen toen betaalautomaten in twintig garages dienst weigerden, waaronder in Arnhem en Ede. Ook die problemen zijn inmiddels grotendeels achter de rug.

Dreiging

Bij Simon Vink, spreekbuis van Wageningen Universiteit, zijn geen problemen door de cyberaanval bekend. ,,Als er iets misgaat of als er dreiging is, krijg ik dat zeker te horen.” De universiteit heeft de aandacht voor digitale veiligheid sinds een kleine twee jaar fors vergroot, stelt hij. ,,Zo testen we voortdurend de penetratie van buitenaf. En we houden bijzonder dataverkeer goed in de gaten.”

Blokkeren