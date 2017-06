De kille blik van een 'seriemoordenaar'

Afgeslacht

Plank

Jarenlang lagen de prostitutiemoorden, vijf in totaal, bij de politie op de plank. Niet op te lossen. Tot het Cold Case-team van de Rotterdamse politie in 2011 een landelijk onderzoek begon naar een veel grotere reeks onopgeloste prostitutiemoorden. Begin dit jaar kwam de doorbraak : dna-materiaal dat destijds op in ieder geval twee van de vrouwen was aangetroffen, bleek te linken aan het dna van een man die om andere redenen met justitie in aanraking was gekomen. Stamboomonderzoek leidde de politie naar een familielid van die persoon: Albert B.

Psychotisch

Geruime tijd volgde de politie hem in het geheim, terwijl hij anoniem zijn leven leidde in de Schiedamse wijk Nieuwland. Inmiddels zit hij vast. ,,Hij is psychiatrisch patiënt’’, vertelt een bekende van B., die anoniem wil blijven. ,,Hij is psychotisch. Er moet in het verleden iets ingrijpends met hem zijn gebeurd waardoor hij zo is geworden. Albert hoort nu stemmen in zijn hoofd. Mij heeft hij gezegd dat hij van zijn psychiater niet naar die stemmen mag luisteren. Daar heeft hij ook medicatie voor. Emoties kon je nooit bij hem ontdekken. Hij keek altijd met een kille blik de wereld in. Vaak liep hij in zichzelf pratend door de straat om vuil op te rapen. Dat gooide hij dan in de prullenbak en daarna verdween hij weer naar binnen.’’