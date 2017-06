De zomerhit van 2017? Die komt gewoon uit Nijmegen

Veel succes

Rapper Sean had eerder veel succes met de single 'Hoofd in de Wolken'. Die stond meerdere weken op 1 in de Kids Top 20, boven bijvoorbeeld Ronnie Flex.

Trotse Nijmegenaar

Dat de rapper zijn videoclip in Nijmegen heeft opgenomen, is geen toeval. ,,Ik ben opgegroeid in Culemborg, daarna in Bemmel en op mijn achttiende ben ik een trotse Nijmegenaar geworden. Het voelt hier heel dorps, maar het is toch een echte stad. En er is ook genoeg rust. Nijmegen is fleurig en levendig, en ook al is het diep in de nacht, je voelt je hier altijd veilig’’, zegt hij tegen Indebuurt.nl.