Doek valt voor jazzclub: publiek vergrijsd, geen nieuwe gezichten

Die laatste was bedoeld om bekendheid te krijgen in het buitenland en buitenlandse acts uit te nodigen voor die concerten. ,,We hebben meer dan 200 concerten georganiseerd. Op 1 juni 2015 zijn we eigenlijk al gestopt, maar we hebben nog wat speciale activiteiten gedaan met de financiële reserves. Zo trad eind vorig jaar de band Honeymoon uit Parijs nog op, en op ons voorlaatste concert in februari The Revivalists: het beste orkest in Nederland dat muziek maakt in de oorspronkelijke jazzstijl uit New Orleans. Pas komende zondag zit het er helemaal op’’, zegt Van Zuidam.