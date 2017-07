'Extra toezicht op nachtelijke woonoverlast'

In Maastricht loopt al proef met controle

In Maastricht gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) al sinds maart 's avonds op patrouille langs studentenhuizen. Het gaat hier om een proef, gesteund door de burgemeester, van zes maanden tijdens twee avonden in de week. Het idee erachter is overlast in kaart te brengen en met overlastgevers in gesprek te gaan. Maar de boa's kunnen ook bonnen uitschrijven. De controles, die in samenwerking met de politie gebeuren, maken deel uit van het actieplan Student en Stad. Dat plan moet ervoor zorgen dat studenten beter samengaan met andere Maastrichtse inwoners.