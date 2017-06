Fiets beleeft revival, stelt Schultz vast op Velo City

Rechter: Nijmegenaar pleegde toch ontucht met 10-jarig nichtje

15:49 GROESBEEK/ ARNHEM - Een 36-jarige Nijmegenaar heeft volgens de rechtbank in Arnhem vorig najaar zijn destijds 10-jarige nichtje uit Groesbeek misbruikt. De man moet daarom 24 maanden - waarvan 10 voorwaardelijk - de cel in. De uitspraak is opmerkelijk: de officier van justitie eiste eerder nog vrijspraak voor dat feit.