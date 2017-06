Geen extra geld voor oud-werknemers slachthuis Hilckmann

Nijmegen klaar voor groen Europees rolmodel in 2018

11:12 NIJMEGEN - Een congres over hoe voeding een patiënt helpt herstellen, ruimtevaarder André Kuipers die zijn groene dromen vertelt, tochten langs dijken en volkstuinen. Het programma voor Green Capital Nijmegen in 2018 is zeer divers en telt al meer dan zestig activiteiten variërend van congressen, symposia , festivals en acties in wijken. Vanmiddag wordt dit programma in Museum Het Valkhof gepresenteerd.