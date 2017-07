Heb jij jouw liefde ontmoet via internet?

Nieuwbouw Ahornstraat in Hengstdal nog niet aardgasloos

16:46 NIJMEGEN - Hengstdal gaat als eerste Nijmeegse wijk in de 'oude' stad van het aardgas. Dat is de inzet van gemeente Nijmegen en de woningcorporaties. Maar de nieuwbouw die volgend jaar in deze wijk wordt opgetrokken aan de Ahornstraat en Lijsterbesstraat, is daarvoor net te vroeg gepland. Die huurwoningen krijgen toch nog aardgasaansluitingen met een cv-ketel.